68 Menschen sind bei einem Brand in der Altstadt der bangladeschischen Hauptstadt Dhaka ums Leben gekommen. Die Zahl der Opfer kann noch steigen, die forensischen Untersuchungen dauern an. Das Feuer war in einem Gebäude ausgebrochen, in dem unter anderem Chemikalien gelagert worden. Die Flammen breiteten sich schnell aus und griffen auch auf umliegende Häuser über. Es gab mehrere Explosionen. Rund 200 Feuerwehrleute kämpften stundenlang gegen die Flammen.