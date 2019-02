Nicht nur in Köln, Düsseldorf und Mainz wird Karneval gefeiert. In Luzern hat an diesem Donnerstag um 5 Uhr früh die Fasnacht begonnen - und bis zum Aschermittwoch ist alles ein bisschen anders.

Die Närrinnen und Narren profitierten von milden Temperaturen in der sternenklaren Nacht, aber auch am Tag treiben verkleidete Gestalten ihr Unwesen.

Aber am Aschermittwoch - in der kommenden Woche - ist dann alles wieder vorbei.