No Comment der Woche: Herzogin Kate beim Bierzapfen und weibliche Roboter

Was uns diese Woche bewegt hat - bei uns im No Comment of the Week.

Während des Gipfeltreffen der EU und der Arabischen Liga in Sharm el-Sheikh fordert Italiens Ministerpräsident Guiseppe Conte die britische Premierministerin Theresa May zu einer Runde "Pool" heraus. Conte postete dazu ein Video auf Twitter, in dem zu sehen ist, wie er May in die hohe Kunst des Pool-Spielens einführt, bevor sie es einmal selbst versucht.

Prince William und seine Frau Kate haben sich als Barkeeper in einem Pub in Belfast versucht. Die Gelegenheit dazu bekamen sie nach dem Besuch einer Abendveranstaltung in der Empire Music Hall, auf der die Arbeit junger Unternehmer auf der Nordinsel gewürdigt wurde. Kate trug ein schimmerndes, metallisch hellgrünes Kleid.

Auf dem Mobile World Congress in Barcelona begrüßt Roboter "Sophia" ihre Bewunderer, darunte r König Felipe von Spanien. Auf den ersten Blick gleicht sie einem gewöhnlichen Menschen, doch ihr Hinterkopf gibt den Blick auf Prozessoren frei. Sie ist nicht nur in der Lage, mit Hilfe von künstlichere Intelligenz Gesichter zu erkennen und menschliche Gesten nachzuahmen, Sophia kann auch ein Gespräch über fast jedes Thema führen.