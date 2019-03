Der Eiffelturm feiert sein 130-jähriges Bestehen

Der Eiffelturm, Frankreichs berühmtestes Monument, feierte am Sonntag (31. März) unter dem sonnigen Pariser Himmel seinen 130. Geburtstag.

Viele Besucher stellten sich an, um den Panoramablick über die Stadt zu genießen.

Die berühmte "Eiserne Dame" ist 324 Meter hoch und wurde vom Pariser Ingenieur Gustave Eiffel entworfen und für die Weltausstellung 1889 gebaut.

Touristen, die in der Schlange warteten, sagten, dass der Eiffelturm das Symbol von Paris sei.

"Ich denke, es ist wirklich ikonisch, weißt du, wie wenn man an Paris denkt, denkt man an das, an den Eiffelturm", sagte Gal aus Israel.

Der Bau des berühmtesten Pariser Denkmals dauerte zwei Jahre, zwei Monate und fünf Tage, was damals als technisches Können galt. Seitdem wurde der Eiffelturm mehrfach umgebaut und renoviert.

Sieben Millionen Touristen besuchen den Eiffelturm jedes Jahr und 300 Millionen Menschen aus aller Welt haben ihn seit 1889 gesehen.