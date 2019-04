Chicago: Erste schwarze Bürgermeisterin

Lori Lightfoot, eine politische Newcomerin, wurde zur ersten schwarzen Bürgermeisterin von Chicago gewählt.

Ihren Anhängern sagte sie, die Jungen und Mädchen Chicagos könnten nun eine Stadt auferstehen sehen:

"Eine Stadt, in der es egal ist, welche Hautfarbe du hast. Und in der es ganz sicher egal ist, wie groß du bist - in der es egal ist, wen du liebst, solange du liebst."

Die 56-Jährige ist die erste offen homosexuelle Politikerin, die an die Spitze der drittgrößten Stadt der USA gewählt wurde. Sie hat mit 74 Prozent der Stimmen gewonnen.

Duell von Outsider gegen Insider

Lightfoots Sieg gilt als klarer Ruf nach Veränderung, die Juristin bezeichnet sich selbst als unabhängige Reformerin.

Sie gewann gegen die 72 Jahre alte Toni Preckwinkle, ebenfalls Demokratin und Afroamerikanerin.

Preckwinkle steht für die etablierte politische Elite. Sie war fast 20 Jahre lang Stadträtin.

"Obwohl ich enttäuscht bin, bin ich nicht entmutigt", sagte sie ihren Anhängern nach der Niederlage.

Chicago kämpft seit Jahren gegen Korruption, gegen Gewaltexzesse krimineller Banden und gegen ungleiche Lebensumstände für Schwarze und Weiße.