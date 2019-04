Fußball-Legende Pelé in Pariser Krankenhaus

Die brasilianische Fußball-Legende Pelé ist in Paris in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der 78-Jährige wurde in der Nacht zu Mittwoch mit hohem Fieber von seinem Hotel in ein Hospital gebracht, wie mehrere französische Medien übereinstimmend unter Berufung auf sein Umfeld berichten.

Es handelt sich demnach um eine Vorsichtsmaßnahme. Das Fußball-Idol hatte zuvor in der französischen Hauptstadt Weltmeister Kylian Mbappé getroffen.

Von Experten wird Pelé gemeinhin als bester Fußballspieler aller Zeiten bezeichnet. Mit 77 Treffern in 92 Länderspielen ist der ehemalige Stürmer bis heute Rekordtorschütze der brasilianischen Nationalmannschaft.