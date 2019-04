Als Superwoman, Krieger oder Bär verkleidet fahren die Menschen in Sheregesh, Russland, auf Skiern den Berg herunter. So richtig um die Geschwindigkeit geht es bei dieser Skiabfahrt nicht. Hunderte Menschen feiern mit der Kostümabfahrt das Grelka-Fest, das jedes Jahr im April in dem Skiort begangen wird.