"Brexit" - die Nervensäge

Zum Thema “Brexit” sprach Angela Merkel vielen aus der Seele: «Ich glaube, dass die Verlängerung so kurz wie möglich sein sollte», so die deutsche Kanzlerin, „aber sie sollte uns auch eine gewisse Ruhe geben, dass wir uns nicht alle zwei Wochen wieder mit dem gleichen Thema befassen müssen.»

Was für manche Mitte 2016 mit Party-Stimmung nach dem britischen Referendum begonnen hatte, ist für viele längst eine Odyssee von verpassten Deadlines, spätestens nach der dritten Ablehnung von Premierministerin Theresa MaysAustrittsabkommen im Parlament in London.

Eine Zwickmühle – denn einen No-Deal-Brexit wollten die Volksvertreter auch nicht.

Also: in die Verlängerung. Die EU-Staats- und Regierungschefs sagten Ja: Bis zum 12. April entweder ohne Vertrag austreten oder einen glaubwürdigen Plan vorlegen. Oder das Parlament nimmt das Austrittsabkommen an, dann „Goodbye“ am 22. Mai.

Aber es kam anders: die britischen Abgeordneten rissen im internene Machtkampf die Initiative an sich, stellten alternative Austrittsvarianten in Versuchsabstimmungen zur Wahl.

Und lehnten prompt am 1. April vier dieser Optionen ab: eine Zollunion, eine 2.0 -Version des Gemeinsamen Marktes nach einem weichen „Brexit“, ein neues Referendum und einen vollständigen Widerruf des EU-Austritts-Artikels 50.

Jeremy Corbyn, Labour Party

Da konnte May nicht mehr vor noch zurück und wandte sich - zur Empörung vieler in ihrer Partei - an die Opposition, auf der Suche nach einem Kompromiss. Noch nicht gefunden.

Also weitersuchen, mit dem Segen der EU-Staats- und Regierungschefs, bis zum 30. Juni. Bitte, Emmanuel Macron, bitte, Angela Merkel. Und immer noch ohne Plan, wie es weitergehen soll. Den hatten die Gipfel-Teilnehmer beim letzten Aufschub bis zum 12. April drei Wochen zuvor zur Bedingung gemacht, eigentlich.

Viele fürchten, dass die Hängepartie bei den Europawählern Überdruss erzeugt.

DEMOKRATIE...

Aber wie sagte schon der legendäre Winston Churchill, britischer Kriegs- und Nachkriegs-Premierminister: "Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen - abgesehen von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind" (1947). Außerdem sagte er angeblich auch noch (1946): „Lassen Sie Europa entstehen!“

Sigrid Ulrich