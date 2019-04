In China hat in der Provinz Gansu eine nachgemachte Raumstation eröffnet. In der falschen Marsbasis gibt es unter anderem eine Dekompressionskammer zu Probezwecken. Die Station soll als Trainingszentrum für Astronautinnen und Astronauten genutzt werden und bis 2030 zwei Millionen Touristinnen und Touristen jährlich anlocken.