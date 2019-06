In dieser Ausgabe von The Brief from Brussels: Im Europäischen Parlament sind ethnische Minderheiten unterrepräsentiert. Eine Situation, die nach dem Brexit noch schlimmer wird

Außerdem in Kürze: Starker Block aus Nationalisten und Populisten im Parlament wird immer unwahrscheinlicher. farage und Kaczynski geben Salvini einen Korb - Die Zahl der Grünen im neuen Parlament wächst weiter