Mai-Demos weltweit. Auschreitungen, Gaza-Solidarität und rote Farbe

Copyright Zurab Tsertsvadze/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Zurab Tsertsvadze/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

In Athen in Griechenland organisierten Gewerkschaften, Studentenorganisationen und Jugendparteien einen Marsch zum ersten Mai. - Copyright Zurab Tsertsvadze/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

In Athen in Griechenland organisierten Gewerkschaften, Studentenorganisationen und Jugendparteien einen Marsch zum ersten Mai. - Copyright Zurab Tsertsvadze/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Euronews mit AP Von Diana Resnik mit

Arbeiter*innen und Aktivist*innen auf der ganzen Welt haben in turbulenten Zeiten an den diesjährigen Maidemonstrationen teilgenommen. In Istanbul setzte die Polizei Tränengas ein und feuerte Gummigeschosse.