Gay Pride-Paraden weltweit

Anlässlich des 50. Jahrestags der "Stonewall-Unruhen" in der New Yorker Christopher Street haben in vielen Städten weltweit Menschen mit Paraden an den Beginn der Schwulen- und Lesbenbewegung erinnert. Am 28. Juni 1969 hatte die Polizei ie bei Homosexuellen beliebte Bar "Stonewall Inn" in Greenwich Village gestürmt. Es folgten tagelange schwere Auseinandersetzungen zwischen Aktivisten und Sicherheitskräften. Paraden zum Jahrestag gab es unter anderem in Mexico City, Quito in Ecuador und Lima in Peru.