Garantiert ohne Flugscham: Speisen im A300-Restaurant

Willkommen an Bord! Der Eintritt erfolgt über die Tragflächen. In Ula in der türkischen Provinz Muğla gibt es eine neue Attraktion: das Restaurant-Flugzeug.

Dafür wurde ein ausrangierter Airbus A300 mit Tischen und Sitzbänken ausgestattet. Und mit Flugzeugkost hat das nichts mehr zu tun - auch wenn das Personal in Flugbegleiter-Kleidung schlüpft.

Der Flieger stammt aus Istanbul, wurde in Einzelteile zerlegt und in die Stadt am Mittelmeer transportiert.

Der Airbus A300 war das erste zweistrahlige Großraumflugzeug der Welt.