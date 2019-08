Moderner Zirkus: Roncalli performt mit Tier-Hologrammen

Im Zelt des Roncalli-Zirkus in Lübeck läuten digitale Projektionen eine neue Ära ein. Lebende Tiere sind dort bald Vergangenheit. Roncalli probiert sich an Hologrammen - Pferde galoppieren und Elefanten tauchen aus dem Nichts auf- eine Performance, die nicht minder beeindruckend ist.

"2018 war das 250. Jahrestag des klassischen Zirkus. Das haben wir gefeiert und gleichzeitig wollen wir zeigen, wie sich die Traditionen weiterentwickelt haben", erklärt Markus Strobl, Leiter für Medien, Digitales und Kommunikation des Zirkus.

Der Roncalli-Zirkus mischt alte und neue Zirkusunterhaltung, echte Zirkusclowns und Live-Akrobaten versvollständigen die Hologramm-Show. Die Idee kam den Machern bei einer Super Bowl-Performance von Justin Timberlake im Jahr 2018, als er neben einem Hologramm von Prince auftrat. Ein Team von technischen Experten ermöglicht nun die Roncalli-Performance. Mehr als 10.000 individuelle Lämpchen und mehrere untereinander vernetzte Computer sorgen für die spektakulären Bilder.

Zirkusbesucher Andreas Meyer ist beeindruckt "Es war wirklich toll zu sehen, dass es möglich ist, solche Hologramm-Projektionen zu machen", sagt er und weiter: "Man konnte sich diese Bilder wirklich so vorstellen, als wären sie echt! Ich denke, es ist so viel besser, das so zu machen, anstatt echte Tiere auftreten zu lassen. Es ist völlig in Ordnung, nur die Hologramme der Tiere zu sehen. Es ist wirklich sehr gut gemacht."

Der Roncalli-Zirkus zu den größten Zirkusunternehmen Europas und hat rund 120 Mitarbeitern und 80 klassische Zirkuswagen. Die Technologie soll sich ständig weiterentwickeln und birgt enormes Potenzial - auch für andere Zirkusse

Es heißt, dass sich die verwendete Technologie von Jahr zu Jahr verbessert, mit potenziell unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten für Zirkusse.