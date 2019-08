Russland und China fordern Notsitzung des Weltsicherheitsrates wegen US-Raketentest

Der Weltsicherheitsrat wird auf Antrag Russlands und Chinas eine Notsitzung zu US-Raketentests abhalten, so der russische Gesandte bei der UNO. Die USA hätten gegen den Vertrag über nukleare Mittelstreckenwaffen verstoßen - der ist allerdings seit zwei Wochen nicht mehr in Kraft. Die USA hatten den Vertrag aufgekündigt mit der Begründung, Russland würde selbst gegen den Vertrag verstossen.

Sergei Lawrow, russischer Aussenminister:

"Dieser Raketentest war lange vorbereitet, lang vor dem 2. August, als die rechtlichen Verpflichtungen des INF-Vertrags endeten. Wir haben davon im Oktober letzten Jahres erfahren, als John Bolton hier war. Und sagte damals, die Erklärung Trumps zum Austritt aus dem Vertrag sei keine Einladung zum Dialog, sondern eine Entscheidung, die bereits unwiderruflich getroffen wurde"

Moskau weist die Anschuldigung zurück, mit seinem Raketetensystem SSC-8 schon vorher den Vertrag verletzt zu haben. Das Pentagon hatte nach der Beendigung des Abkommens die rasche Entwicklung neuer US-Raketensysteme angekündigt.

Neue amerikanische Raketensysteme sollen zügig in Asien stationiert werden

Laut US Verteidigungsministerium streben die USA die rasche Stationierung neuer konventioneller Mittelstreckenraketen in Asien an, um China etwas entgegenzusetzen. Aus China wurde vor allem vor sicherheitspolitischen Konsequenzen des Tests gewarnt.

Geng Shuang, Sprecher des chinesischen Außenministeriums

"Dieser Schritt der USA wird ein neues Wettrüsten auslösen, das zu einer Eskalation der militärischen Konfrontation führen und die internationale und regionale Sicherheitslage ernsthaft beeinträchtigen wird".