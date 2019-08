Ex-Staatsanwalt küsst 8-Jährige im Aufzug

Ein ehemaliger Staatsanwalt ist in Vietnam zu anderthalb Jahren Gefängnis verurteilt worden, nachdem er ein acht Jahre altes Mädchen in einem Aufzug gegen dessen Willen geküsst und begrapscht hatte.

Ein Gericht in der Großstadt Da Nang sprach den 61-Jährigen am Freitag des "unsittlichen Verhaltens" schuldig. Der Fall hatte in Vietnam großes Aufsehen erregt.

Der 61-Jährige stritt im Prozess nicht ab, das Kind geküsst zu haben. Er behauptete jedoch, daran sei nichts gesetzeswidrig. Nach vietnamesischen Recht wären bis zu drei Jahre Haft möglich gewesen.

Der Mann war früher Vizechef der Staatsanwaltschaft in Da Nang, arbeitete zuletzt jedoch als Anwalt. Die Szene im Aufzug wurde von einer Überwachungskamera aufgenommen. Das kurze Video wurde dann im Internet vielfach weiterverbreitet.