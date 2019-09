Panda in Grau

Ein Panda mit grauem Fell ist seit Kurzem in einem Tiergarten im chinesischen Chengdu (Provinz Sichuan) zu bestaunen. Das Jungtier trägt den Namen Jixiao. Warum hat der Nachwuchspanda graue Haare? Das liegt wohl an den Genen, meinen die Fachleute. Eine solche Einfärbung des Fells ist eher selten, in anderen Fällen zeigte sich jedoch, dass die Farbe später wechselt und aus grau dann schwarz wird.