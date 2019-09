Happy Birthday, Bruce Springsteen!

"Born in the USA" ist er auf jeden Fall, sang und schrieb über das Leben in Amerika wie kein anderer. Seine Fans nennen ihn ganz einfach nur The Boss und wissen schon warum. Rocklegende Bruce Springsteen feiert 70. Geburtstag. Und kann auf eine langlebige und erfüllte Karriere zurückschauen.

130 Millionen verkaufte Alben, 20 Grammys, ein Oscar und zwei Golden Globes sowie diverse Musik und Ehrenpreise machen ihn zum am meisten ausgezeichnete amerikanischen Rockstar aller Zeiten.

"Western Stars", sein jüngstes, 19. Studioalbum erschien im vergangenen Juni. Die dazu gehörige Doku präsentierte Springsteen Anfang September auf dem Filmfestival in Toronto.

"Es ist einfach die Fortsetzung der Geschichten, die ich meine ganze Karriere über geschrieben habe. Ich hoffe, dass es inspirierend und lustig ist und den Leuten gefällt."

Der Film, bei dem The Boss mit Regie führte soll im Oktober in die Kinos kommen. Für 2020 hat er ein neues Album mit seiner legendären E Street Band in Aussicht gestellt. Die Springsteen-Saga kann weitergehen...