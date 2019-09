Schüsse im Clan-Milieu in Berlin? Zwei 25-Jährige schwer verletzt

Durch Schüsse in der Kantstraße in Berlin sind zwei junge Männer schwer verletzt worden. Die Polizei teilte mit, dass es sich bei den beiden Verletzten im Bezirk Charlottenburg - unweit vom Savignyplatz - um zwei 25-Jährige handelt, die im Krankenhaus notoperiert wuren. Sie seien nicht in Lebensgefahr.

Wie die Berliner Morgenpost berichtet, führt die erste Spur ins Clan-Milieu.

Die Schießerei hat sich vor 6 Uhr am Samstagmorgen in der Nähe des "New West Club" ereignet. Laut Tagesspiegel gehört einer der Verletzten zum sogenannten "Remmo-Clan" - einer in Kriminalität verwickelte Großfamilie in Berlin.

Ob es sich bei den Schüssen tatsächlich um Clan-Kriminalität handelt, werde noch geprüft, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Die Sperrung des Bereichs in Charlottenburg wurde im Lauf des Samstags wieder aufgehoben.

