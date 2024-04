Gorilla Fatou war schon vor der Mauer in Berlin - Copyright Paul Zinken/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Von Euronews mit AP, DW

🦍🎉 Einst wollte ein Matrose in einer Kneipe in Marseille mit dem Gorilla bezahlen. Heute zählt Fatou, die im Zoo Berlin lebt, zu den ältesten ihrer Art in der Welt.