Tausende Besucher zum Heißluftballon-Festival in New Mexico erwartet

Das Publikum des jährlich stattfindenen "Albuquerque International Balloon Fiesta" konnte an diesem Sonntag die bunten Heißluftballons bestaunen, die am zweiten Tag des Festivals in den Himmel von New Mexico abhoben. Zum Auftakt der Veranstaltung mussten wegen des dichten Nebels viele der Heißluftballons am Boden bleiben. Das Event ist ein Highlight für Fans und Piloten - sie reisten in diesem Jahr aus 41 Bundesstaaten an.

Die Organisatoren erhoffen sich Zehntausende von Zuschauern zum Eröffnungswochenende und im Laufe der neuntägigen Veranstaltung. Das Spektakel gibt es seit fast fünf Jahrzehnten und ist ein echter Wirtschaftsfaktor für die Region - das Fest ist eines der meistfotografierten Ereignisse der Welt.

Drohnen und andere Fluggeräte sind rund um das Festivalgelände strengstens verboten. Die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hat eine temporäre Flugbeschränkungszone in einem Radius von 7,4 Kilometern um das Startgelände eingerichtet.