In dieser Ausgabe von The Brief from Brussels: Porträts von Spaniens Außenminister Josep Borrell und EU-Justizkommissarin Vera Jourova - beide mussten sich am Dienstag in Anhörungen Ausschüssen des Europäischen Parlaments stellen.

Die Abgeordneten wollen feststellen, ob die Kandidaten geeignet sind für ihre künftigen Ämter in der EU-Kommission.