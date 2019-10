Wikileaks-Gründer Assange vor Londoner Gericht

Wikileaks-Gründer Julian Assange ist zu einer Anhörung vor einem Londoner Gericht erschienen.

Hintergrund ist die mögliche Auslieferung Assanges an die USA.

Dutzende Demonstranten hatten sich vor dem Gerichtsgebäude in Westminster versammelt, um Assange zu unterstützen und um für mehr Meinungsfreiheit zu demonstrieren.

Die US-Justiz wirft Assange eine Verschwörung mit der Whistleblowerin Chelsea Manning vor.

Manning hatte Regierungsdokumente, unter anderem über Menschenrechtsverletzungen der US-Armee in Afghanistan beschafft, die Assanges Enthüllungsplattform Wikileaks anschließend veröffentlichte. Am 11. April hatte die britische Polizei Assange in Ecuadors Botschaft in London festgenommen.

Im Juni hatte der damalige britische Innenminister Sajid Javid das Auslieferungsgesuch der USA für Assange zugelassen. Die Entscheidung darüber liegt aber bei der Justiz.

Bei einer Verurteilung in allen 18 Anklagepunkten drohen Assange 175 Jahre Haft.