Der chinesische Menschenrechtler Ilham Tohti ist mit dem Sacharow-Preis ausgezeichnet worden, einem Menschenrechtspreis, verliehen von der Europäischen Union. Tohti ist Wirtschaftsprofessor und setzt sich seit Jahrzehnten für die uigurische Minderheit in China ein. Wegen seines Engagements wurde er 2014 in einem zweitägigen Prozess zu lebenslanger Haft verurteilt.

Die Uiguren stehen in China unter Druck, sich von ihren religiösen Überzeugungen loszusagen. Sie gehören zu den turksprachigen Völkern, in ihrer Kultur gibt es Parallelen zum Islam. Immer wieder werden Angehörige der Uiguren in Internierungslager gebracht.

Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit wird jedes Jahr seit 1988 verliehen. Im vergangenen Jahr erhielt der ukrainische Filmregisseur Oleh Senzow den Preis. Er ist entschiedener Gegner der Annexion der Krim und saß wegen des Vorwurfs der Führung einer terroristischen Organisation bis 2019 in Haft.

Ebenfalls nominiert war die kenianische Gruppe The Restorers, die sich mit einer App gegen Verstümmelung weiblicher Genitalien einsetzt, und drei bekannte Menschenrechtsfiguren aus Brasilien: die Umweltschützerin und Menschenrechtlerin Claudelice dos Santos, Raoni Metuktire, auch bekannt als Häuptling Raoni, ein Anführer des Kayapo-Volkes im Amazonasgebiet und die Politikerin Marielle Franco.