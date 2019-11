Euronews am Abend | Die Nachrichten vom 01.11.2019

Das griechische Asylsystem sei seit Langem gelähmt, es verbreite die Botschaft, jeder könne in Griechenland bleiben, so griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis. Dem hat das Parlament in Athen nun einen neuen Riegel vorgeschoben.

Die Themen an diesem Freitag:

- Griechisches Parlament verabschiedet verschärftes Asylrecht

- Deutsch-indische Konsultationen in Neu-Delhi

- Mausoleum von Franco bleibt auch nach Umbettung Anziehungspunkt für Schaulustige

- Russland und Türkei beginnen gemeinsame Patrouillen in Nordsyrien

- Gedenken an die Toten: Katholiken begehen Allerheiligen

- UND: Erster Kuscheltag für Berliner Panda-Zwillinge

