In dieser Ausgabe von State of the Union, unserem europäischen Wochenrückblick, befasst sich Moderator Stefan Grobe mit folgenden Themen:

Ursula von der Leyens Kopfschmerzen: Trotz weiterer Anhörungen vor dem Europäischen Parlament ist die neue EU-Kommission noch immer nicht komplett. Der Arbeitsbeginn am 1. Dezember ist fraglich.

Spaniens politische Liebesheirat braucht Trauzeugen: Zwar gelang Sozialisten und Linkspartei überraschend schnell eine Koalitionsvereinbarung, doch fehlen ihnen im Parlament Stimmen zur absoluten Mehrheit.

"Die Bürger wollen keine Anti-Europäer". EU-Parlamentspräsident David Sassoli im Euronews-Interview.

Dazu der Terminkalender für die neue Woche.

Ach ja, im deutschsprachigen Raum begann der Straßenkaneval!