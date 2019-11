Nachdem die neue EU-Kommission unter Ursula von der Leyen von den Abgeordneten des Europaparlaments bestätigt wurde, hat Euronews mit der neuen EU-Kommissionspräsidentin gesprochen.

Euronews: "Sie haben sich den Klimawandel und die Bekämpfung der CO2-Emissionen vorgenommen. Da Sie dienstlich viel fliegen müssen, ist Ihr CO2-Abdruck sehr hoch. Werden Sie Ihre Reisen als Kommissionspräsidentin künftig einschränken?"

Ursula von der Leyen: "Das Wichtigste ist, dass wir an neuen Technologien arbeiten, die es allen ermöglicht beruflich zu pendeln. Denn wir werden den Menschen nicht sagen, dass Sie nicht mehr pendeln können. Was wir tun müssen, ist, an neuen Technologien zu arbeiten, so dass sich die CO2-Emissionen reduzieren. Diese erneuerbaren Energien sind der richtige Umgang mit unserer Umwelt."

Euronews: "Emmanuel Macron hatte die NATO kürzlich als "hirntot" bezeichnet, stimmen Sie ihm zu?"

Ursula von der Leyen: "Die NATO ist ein sehr lebendiges Bündnis - ich kenne es sehr gut. Meiner Meinung nach wird die NATO, nach Artikel 5, immer für die kollektive Verteidigung da sein. Es ist das stärkste Militärbündnis der Welt. Wir wissen also, dass für uns als Europäische Union noch andere Aufgaben auf uns warten. Deshalb bauen wir das europäische Verteidigungsbündnis auf. Es ist eine Ergänzung zur NATO, jedoch mit anderen Aufgabengebieten. Ich finde, es ist wichtig, beides zu haben: Die Nato für die kollektive Verteidigung und die EU für ihre ganz spezifischen Aufgaben."