The Brief from Brussels: VDL reist nach Äthiopien

In dieser Ausgabe von The Brief from Brussels:

Erste Arbeitswoche für die neue EU-Kommission - und Ursula von der Leyen sorgte bereits für einiges Aufsehen: als sie nämlich bekannt gab, ihre erste offizielle Auslandsreise am Wochenende nach Äthiopien zu machen.

Doch das Land hat sich zu einer Art Lieblingspartner der EU in Afrika entwickelt.

Brüssel unterstützt den Reformprozess Addis Abebas, und beide Seiten arbeiten auf zahlreichen Feldern eng zusammen, von Frieden und Sicherheit bis Handel und Investitionen.

Die Afrikanische Union mit Sitz in Addis Abeba sei sehr wichtig für die EU. Man wolle eine gute Partnerschaft, um die zahlreichen Probleme gemeinsam anzugehen, so von der Leyen.

Neben Problemen gibt es indes auch Chancen.

Äthiopien ist einer der weltweit größten Empfänger von EU-Fördergeldern, dazu ein attraktiver Markt für europäische Produkte.