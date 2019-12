In dieser Ausgabe der Space Chronicles berichten die Astronauten Luca Parmitano von der ESA und Drew Morgan von der NASA, wie sie Wasser im All nutzen und wiederaufbereiten wollen und welche Vorkehrungen sie dafür an Bord der ISS getroffen haben. Außerdem erzählen sie von ihren Außeneinsätzen und anderen wissenschaftlichen Arbeiten.