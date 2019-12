Banane für 108.000 Euro: Dem Künstler schmeckt's

Ein mit Klebeband an der Wand befestigte Banane des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan war einem französischen Sammler 108.000 Euro wert. Jetzt ist die Krummfrucht verspeist worden. Die auf der Messe Art Basel in Miami (US-Bundesstaat Florida) ausgestellte Banane wanderte in den Magen des Künstlers David Datuna. Der US-Amerikaner georgischer Herkunft nahm das Obst von der Wand und verdrückte es. Die Banane sei köstlich gewesen, so Datuna. Die Ausstellungsleitung nahm's locker, denn die Frucht sei austauschbar und das Kunstwerk durch den hungrigen Datuna deshalb auch nicht zerstört worden.