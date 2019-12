Chile: Mindestens 120 Häuser bei schweren Waldbränden beschädigt

In Chile sind bei heftigen Waldbränden in der Hafenstadt Valparaíso mindestens 120 Häuser zerstört oder beschädigt worden. Mehrere Viertel der Stadt im Westen des südamerikanischen Landes wurden evakuiert. Nach Angaben des Zivilschutzes war eine Fläche von 100 Hektar von den Bränden betroffen - das entspricht etwa 140 Fußballfeldern.Valparaíso an der Pazifikküste ist auf zahlreichen Hügeln errichtet. Die Altstadt mit ihren historischen Häusern, steilen Gassen und Treppen gehört zum Unesco-Weltkulturerbe.