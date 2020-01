Digitale Verjüngung im Film: Der Trend auf der Leinwand

Das De-Aging, das man als "digitale Verjüngung" übersetzen könnte, ist der Trend des Kinos in den letzten Jahren. In den 2000ern eingeführt, ermöglichte das De-Aging Geschichten auf die Leinwand zu bringen, die lange als unverfilmbar galten – wie etwa "Der seltsame Fall des Benjamin Button", in dem Brad Pitt immer jünger wird.

Auch neuere Filme bedienen sich dieser Technologie. Obwohl sie noch teuer ist, wird sie immer beliebter. Auch in "Gemini Man" wird das De-Aging genutzt. Hier stellt sich Will Smith einem Feind, der kein anderer ist, als er selbst - nur zwanzig Jahre jünger.

Ich denke, das eröffnet uns einen weiteren Bereich. Er erlaubt den Schauspielerinnen und Schauspielern, ihre Rollen in verschiedenen Altersstufen zu spielen. Stu Adcock Abteilung für Gesichtsbewegungen bei Weta

Ausdruck und Darstellung der Schauspielerinnen und Schauspieler werden dabei zunächst am Computer analysiert. Dafür werden Sensoren auf ihren Gesichtern angebracht. Anschließend werden sie - je nach Szene, am Computer verjüngt oder älter gemacht. Der Thriller "The Irishman" zeigt den Schauspieler Robert De Niro in unterschiedlichsten Altersstufen, ohne dass dieser an Authentizität verliert. Eine Leistung, die zu einer vielfachen Auszeichnung des Films führte.