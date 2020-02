Noch länger an Bord in Quarantäne? 355 auf Diamond Princess infiziert

An Bord des Kreuzfahrtschifs "Diamond Princess" vor Japan haben sich 71 weitere Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Insgesamt sind jetzt nach Angaben des japanischen Gesundheitsminister Katsunobu Kato 355 Infizierte an Bord. Darunter ist - wie seit Sonntag bekannt - auch ein Ehepaar aus Deutschland. Ursprünglich waren mehr als 3.600 Menschen - 2.666 Passagiere und 1.045 Crew - auf der "Diamond Princess".

Inzwischen denken die japanischen Behörden darüber nach, die Quarantäne für die Leute an Bord des Kreuzfahrtschiffes über Mittwoch hinaus zu verlängern. Gleichzeitig wollen die USA, Südkorea und andere Staaten, ihre Bürger von der "Diamond Princess" herunterholen und nach Hause fliegen.

Die Passagiere sollen in ihren Kabinen bleiben. Essen wird ihnen dorthin gebracht. In wechselnden Gruppen dürfen sie rund eine Stunde am Tag an Deck an die frische Luft, mit Maske, und müssen dabei zwei Meter Abstand voneinander halten.

Experten sorgen sich nicht nur um die Passagiere, sondern auch um die Crewmitglieder, die sich um die Gäste kümmern. Sie seien doppeltem Stress ausgesetzt - mit viel Pflichtbewusstsein absolvierter Arbeit und der Angst, sich infiziert zu haben, sagte Sho Takahashi von der Tsukuba Universität der "Japan Times". Er wies auch darauf hin, dass Passagiere dazu neigten, ihren Frust an der Crew auszulassen.

Passagier in Quarantäne an Bord der "Diamond Princess" AP Photo/Jae C. Hong Jae C. Hong

Ein 80 Jahre alter Mann aus Hongkong war am 1. Februar positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er war am 20. Januar in der Tokioter Nachbarstadt Yokohama - wo die "Diamond Princess" auch jetzt liegt - zugestiegen und fünf Tage später in Hongkong von Bord gegangen.

Auch zwei Kanadier sind unter den Infizierten.

In den sozialen Medien teilen einige der an Bord festsitzenden Passagiere, was es so zu essen gibt.

In Deutschland gibt es 16 bestätigte Fälle von Covid-16, einige durften die Isolierstationen aber wieder verlassen. In Paris ist am Freitagabend ein 80 Jahre alter Tourist aus China an dem neuartigen Virus gestorben, es ist der erste Todesfall in Europa.