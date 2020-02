Klimademo in Bristol: Greta Thunberg marschiert voran

Im englischen Bristol haben Tausende auf einer Kundgebung besseren Umwelt- und Klimaschutz gefordert. Auch die Schwedin Greta Thunberg nahm teil. „Die führenden Politiker auf dieser Welt benehmen sich wie Kinder, also ist es an uns, die Erwachsenen zu sein“, rief Thunberg der Menge in einer Rede zu. „Wir müssen weitermachen und geduldig sein“, so die Schwedin weiter.