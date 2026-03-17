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ARCHIV: Aufnahme vom Donnerstag, dem fünften Februar 2015: Eine Person beobachtet den ausbrechenden Vulkan Piton de la Fournaise auf La Réunion im Indischen Ozean.
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Video. Lavaströme erreichen auf Réunion erstmals seit fast zwanzig Jahren den Ozean

Zuletzt aktualisiert:

Lava des Vulkans Piton de la Fournaise strömt auf der französischen Insel Réunion erstmals seit fast zwanzig Jahren wieder ins Meer und lockt Schaulustige.

Lava des Vulkans Piton de la Fournaise hat auf der zu Frankreich gehörenden Insel Réunion erstmals seit neunzehn Jahren wieder den Ozean erreicht. Der Ausbruch hatte vor rund einem Monat begonnen.

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Auf eindrucksvollen Aufnahmen ist zu sehen, wie die glühende Gesteinsmasse ins Meer stürzt. Einwohnerinnen und Einwohner sowie Touristinnen und Touristen kamen, um das seltene Naturschauspiel mitzuerleben.

Die Behörden sperrten nahe gelegene Straßen. Viele Menschen gingen zu Fuß zu den Aussichtspunkten, Hubschrauber überwachten das Gebiet aus der Luft.

Einige Anwohner beschrieben das Erlebnis als „spektakulär“ und als Moment, den man nur einmal im Leben erlebt. Zuvor hatte sich die Lava durch bewaldete Gebiete gefressen, bevor sie die Küste erreichte.

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