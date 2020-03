Gazastreifen: Zehn Tote bei Großbrand

Auf einem Markt in Nuseirat im Gazastreifen sind bei einem Großbrand zehn Menschen ums Leben gekommen. 60 weitere erlitten Verletzungen. Der in einem Flüchtlingslager gelegene Markt war sehr gut besucht, als das Feuer in einer Bäckerei ausbrach. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge löste eine Gasexplosion den Brand aus. Er breitete sich anschließend auf Läden, Handwerksstätten und Fahrzeuge aus. Tausende nahmen an den Beerdigungen der Opfer teil. Unter den Toten befinden sich auch sechs Minderjährige.