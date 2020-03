Coronavirus-Fall: 30 deutsche Touristen auf Zypern unter Quarantäne

In Zyperns Hafenstadt Famagusta wurde eine 65-Jährige mit einer Coronavirus-Infektion diagnostiziert, wie der zyprische Staatsrundfunk (RIK) berichtete. Ihre Mitreisenden, eine Touristengruppe aus Balingen (Baden-Württemberg) von insgesamt 30 Menschen, wurde demnach in einem Hotel unter Quarantäne gestellt. Sie waren am Sonntag auf Zypern angekommen.

Damit gibt es die erste registrierte Infektion im türkischen Teil Zyperns und insgesamt drei Erkrankungen auf der Insel.

Am Sonntag war der erste Deutsche, ein 60-Jähriger aus Hamburg, in Ägypten an Covid-19 verstorben. Die ersten Todesfälle in Deutschland wurden am Montag in NRW verzeichnet.

Reisen nach Zypern

