Coronavirus: Deutschland meldet zwei Tote in NRW

Nachdem ein 60 Jahre alter Hamburger in Ägypten an den Folgen der neuartigen Lungenkrankheit starb, gibt es jetzt auch in Deutschland die ersten Todesfälle: In Essen und im Kreis Heinsberg sind zwei Menschen an den Folgen der Infektion mit den Coronavirus gestorben.

In Neustadt (Dosse) stehen wegen der Ausbreitung des Virus rund 5000 Menschen wegen eines Verdachtsfalls bis zum 17. März unter häuslicher Quarantäne.

Bei den Toten handelt sich um eine Person in Heinsberg und eine 89-jährige Frau in Essen, wie das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium am Montag mitteilte. Mehr als 500 Menschen sind in dem Bundesland offiziellen Zahlen zufolge infiziert.