Herzlichst! Die Nachbarskinder aus Mesa (USA)

Nachbarskinder! Wer hilft bei einen Kreide-Projekt? Das ließen sich die Covid-19-gelangweilten Kids in Mesa im US-Bundesstaat Arizona nicht zweimal sagen. Kurze Zeit nach diesem Aufruf der Schwestern KaBrina und KaTasha Kringen war ihre Straße mit Kreideherzen und Botschaften übersät. Sie bleiben: Regnen soll es frühestens am Mittwoch und die meisten Autos haben auch in Mesa Corona-Pause.

su, EBU