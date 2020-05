Gericht trifft Entscheidung für YouTube-Star Saad Lamjarred (35)

View this post on Instagram

I went again quickly and carefully food shopping , streets are almost totally empty in Paris . love you all , take care and stay safe 🤍 #saadlamjarred1 #keep_your_faith_in_allah #الله_ينصر_سيدنا #توحشت_بلادي #باب_الرجاء #irespectyourdistance #dont_touch_your_face #clean_your_hands #love_your_parents #love_my_fans_forever_and_ever #