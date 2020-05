Pumas "Pandemie" und "Quarantäne" in Mexiko geboren

no comment

Im Africo-Bio-Zoo in Cordoba in Mexiko sind zwei Pumas (Puma Concolor) geboren, ein Weibchen und ein Männchen. Das Weibchen heißt "Pandemie" und das Männchen "Quarantäne". Diese Puma-Art ist vom Aussterben bedroht. In dem Zoo gibt es schon "Covid", einen kleinen Königstiger.