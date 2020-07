USA treten aus Weltgesundheitsorganisation aus

Die USA haben ihren Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation offiziell angekündigt. Die WHO in Genf und die Vereinten Nationen in New York bestätigten den Empfang einer entsprechenden Erklärung der US-Regierung bei UN-Chef António Guterres.

Guterres prüft derzeit gemeinsam mit der WHO, ob die Konditionen für einen solchen Austritt vorliegen. Voraussetzung ist auch, dass die USA alle ausstehenden Beiträge an die WHO gezahlt haben.

Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die Zusammenarbeit mitten in der Corona-Pandemie zu beenden, hat weltweit Kritik ausgelöst. Die USA waren bislang wichtigster Geldgeber. In diesem Jahr sind Beiträge von knapp 116 Millionen Dollar vorgesehen.