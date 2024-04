Mike Pence: Die USA werden die Ukraine langfristig unterstützen

In The Global Conversation spricht der ehemalige US-Vizepräsiden tüber den Krieg in der Ukraine, die transatlantischen Beziehungen und zukünftige gemeinsame Herausforderungen.

Unser Gast in The Global Conversation ist Mike Pence, der ehemalige US-Vizepräsident. Euronews-Reporter Stefan Grobe hat ihn auf einer internationalen Konferenz in Brüssel getroffen. Sie sprachen über den Krieg in der Ukraine, die transatlantischen Beziehungen und zukünftige gemeinsame Herausforderungen - und darüber, wie sich Mike Pence seine Zukunft vorstellt.

Euronews: Herr Vizepräsident, Sie sind nicht zum ersten Mal in Brüssel. Ich hoffe, Sie hatten einen freundlicheren Empfang als beim ersten Mal...

Mike Pence, ehemaliger US-Vizepräsident: Ja, hatte ich. Der erste Empfang war etwas frostiger, das war gleich nach der Wahl. Ich verstehe, dass man in Europa sehr besorgt war, dass wir eine neue Form von Isolationismus anstreben würden, insbesondere wirtschaftlichen Isolationismus. Und was ich auf dieser ersten Konferenz in München 2017 deutlich gemacht habe, ist, dass ‚America First‘ nicht Amerika allein bedeutet. Ich bin stolz darauf, wie wir - mit einigen Unterbrechungen - unser NATO-Bündnis gestärkt haben. Wir haben die Beziehungen zu unseren europäischen Verbündeten gestärkt. Und wir haben den Weg geebnet, dass die USA, Europa und Großbritannien den tapferen Soldaten in der Ukraine die nötige Unterstützung von uns allen zukommen lassen können.

Globale Bedrohungen für die Sicherheit der EU und der USA

Euronews: Lassen Sie mich mit dem Thema beginnen, das in Brüssel im Mittelpunkt steht: die globalen Bedrohungen für die Sicherheit der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten. Die Hilfspakete des US-Kongresses für die Ukraine, Israel und Taiwan stehen seit einiger Zeit auf der Kippe. Welche Botschaft sendet das an Amerikas Verbündete?

Mike Pence: Die Botschaft ist, dass eine Mehrheit von Republikanern und Demokraten sowie eine Mehrheit des amerikanischen Volkes unsere Rolle als Anführer der freien Welt anerkennen. Sie werden sehen, dass der Kongress Präsident Biden ein historisches Paket zur Unterstützung der Ukraine, Israels und Taiwans auf den Tisch legen wird, und dass er starke Maßnahmen ergreifen wird, um China die Stirn zu bieten, indem er den Verkauf von TikTok in den Vereinigten Staaten durchsetzt. Wir haben sehr knappe Mehrheiten im Kongress. Ich habe dort zwölf Jahre lang gewirkt.

Die USA wird die Ukraine langfristig unterstützen

Euronews: Wie zuversichtlich sind Sie, dass die USA die Ukraine langfristig unterstützen werden?

Mike Pence: In diesem Jahr stehen Präsidentschaftswahlen an, aber dieses Paket wird Präsident Selenskyj und seinen Soldaten die notwendige Unterstützung geben, um den Kampf gegen die Russen fortzusetzen. Ich habe großes Vertrauen in das amerikanische Volk. Überall, wo ich als Vizepräsident und im vergangenen Jahr als Präsidentschaftskandidat hinkam, haben mir die Menschen für die Entschlossenheit gedankt, mit der wir unsere Streitkräfte und unsere Verbündeten unterstützen und uns gegen autoritäre Aggressionen wehren, sei es in der Ukraine, bei den Terroranschlägen der Hamas gegen Israel oder auch bei den Provokationen Chinas im asiatisch-pazifischen Raum. Ich und die Mehrheit des amerikanischen Volkes kennen und verstehen unsere einzigartige Rolle in der Geschichte der freien Welt. Und ich bin zuversichtlich, dass das amerikanische Volk von der Person, die in der nächsten Regierung im Oval Office sitzen wird, verlangen wird, dass sie dieses amerikanische Ideal in die Tat umsetzt.

Euronews: Dennoch bemerken die Leute eine kleine Verschiebung. Früher gehörte es zu den Grundsätzen der Republikanischen Partei, gegen Russland zu sein – das war die Partei von Ronald Reagan, George Bush, John McCain und anderen. Was ist passiert? Warum ist das nicht mehr der Fall?

Mike Pence: Ich glaube, dass der Isolationismus in meiner Republikanischen Partei zunimmt. Ich habe mich stets dagegen ausgesprochen, und werde das auch weiterhin tun. Wir haben in den 1930er-Jahren eine harte Lektion gelernt. Sie in Europa haben einen sehr hohen Preis dafür bezahlt. Aber diejenigen, die glauben, wir müssten uns entscheiden zwischen der Lösung unserer innenpolitischen Probleme, der Krise an unserer Südgrenze, der Inflation, der Kriminalität in unseren Städten und einer führenden Rolle in der freien Welt, haben ein ziemlich verkürztes Bild von der größten Nation der Welt. Die Mehrheit des amerikanischen Volkes in beiden politischen Parteien unterstützt unsere Verbündeten und befürwortet die amerikanische Führungsrolle in Osteuropa, im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum.

Vor welchen Herausforderungen steht das transatlantische Bündnis?

Euronews: Was würden Sie mit Blick auf die Zukunft der transatlantischen Beziehungen sagen: Was ist die größte Herausforderung auf beiden Seiten des großen Teichs?

Mike Pence: Kurzfristig stellt die russische Aggression eine sehr ernste Bedrohung für Frieden und Stabilität in Europa dar. Ich habe keinen Zweifel daran - sollte der Westen ins Wanken geraten und Wladimir Putin die Ukraine überrennen würde, es nur eine Frage der Zeit wäre, bis er dann eine Grenze überschreiten würde, die unter Artikel 5 fällt. Und dann müssten wir als NATO-Verbündete gegen ihn kämpfen. Das ist eines der Argumente, die ich in meinem Land vorgebracht habe. Ich halte es für wichtig, dass wir die mutigen ukrainischen Soldaten, die für ihre Freiheit kämpfen, unterstützen, damit unsere Soldaten diesen Kampf nicht führen müssen. Kurzfristig stellt die russische Aggression also eine sehr reale Bedrohung dar. Langfristig stellt China zweifellos die größte strategische und wirtschaftliche Bedrohung dar, nicht nur für die Vereinigten Staaten, sondern für den gesamten Westen. Und der können wir nur begegnen, wenn sich die freien Nationen der Welt zusammenschließen.

Euronews: Zur Ukraine. Donald Trump hat wiederholt gesagt, er werde den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden. Teilen Sie diese Einschätzung?

Mike Pence: Ich glaube, man kann den Krieg nur dann innerhalb von 24 Stunden beenden, wenn man Wladimir Putin gibt, was er will. Ich habe vier Jahre lang mit dem Präsidenten zusammengearbeitet. Und ich weiß, dass er eine Art hat, Erklärungen abzugeben, die einen Wunsch ausdrücken. Aber ich bleibe zuversichtlich, dass das amerikanische Volk, unabhängig vom Ausgang der Wahl, weiterhin verstehen und fordern wird, dass unsere Führung im Weißen Haus, unsere Führung im Kongress, sich der Aggression Wladimir Putins entgegenstellen.

Was kann die Welt in Zukunft von Mike Pence erwarten?

Euronews: Sie waren Mitglied des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten. Sie waren Gouverneur von Indiana. Sie waren Vizepräsident der USA. Sie haben Ihre Memoiren geschrieben. Was kann die Welt in Zukunft von Mike Pence erwarten?

Mike Pence: Wir sagen gerne, dass wir nicht wissen, was die Zukunft bringt, aber wir wissen, was die Zukunft bestimmt. Was die Menschen von mir erwarten können, ist, dass ich mich weiterhin für die Werte und Ideale einsetzen werde, die mein öffentliches Leben seit mehr als 40 Jahren geprägt haben. Ich bin jemand, der in den Reagan-Jahren der Republikanischen Partei beigetreten ist. Ich bin jemand, der an eine starke Landesverteidigung glaubt, dass Amerika die freie Welt anführt. Ich glaube an ausgeglichene Haushalte und an eine Bundesregierung, die sich nicht viel einmischt. Ich glaube an traditionelle Werte, an das Recht auf Leben. Die Arbeit, der ich mich für den Rest meines Lebens verschrieben habe, besteht darin, diese Ideale und Werte hochzuhalten. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt, Amerika größere Dienste zu erweisen, verspreche ich, Sie auf dem Laufenden zu halten.