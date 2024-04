Prozess gegen Donald Trump: Person zündet sich vor Gerichtsgebäude an

Von Euronews mit AP

In einem in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Video ist zu sehen, wie sich das Opfer mit beiden Händen hinter dem Kopf in eine lebende Fackel verwandelt.

WERBUNG

Ein Mann hat am Freitag aus bislang unbekannten Gründen versucht, sich vor dem Gericht in Manhattan, in dem Donald Trump vor Gericht steht, selbst anzuzünden, wie die Polizei mitteilte. "Ein Mann hat sich vor dem Gerichtsgebäude selbst angezündet. Wir sammeln vor Ort Informationen", sagte ein Sprecher der New Yorker Polizei.

In einem in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Video ist zu sehen, wie sich das Opfer mit beiden Händen hinter dem Kopf in eine lebende Fackel verwandelt, zu der hilflos wirkende Polizisten eilen. Nach langen Sekunden der Verbrennung sinkt sein Körper auf den Boden. Ein Mann setzt daraufhin einen Feuerlöscher gegen das Inferno ein.

Rettungskräfte brachten die Person dann auf einer Trage weg. Wenige Minuten zuvor waren die 12 Geschworenen und die sechs Ersatzgeschworenen in Trumps Schweigegeldprozess vollzählig festgelegt. Damit ist der erste Strafprozess gegen einen ehemaligen US-Präsidenten der Eröffnung der Verhandlung einen Schritt näher kam.

Der Brand ereignete sich in einem Park gegenüber dem Gerichtsgebäude, der ein Sammelpunkt für Demonstranten und Medien war, die über die Auswahl der Geschworenen für Trumps Prozess berichteten.

Die Anwälte verbrachten Tage damit, Dutzende von New Yorkern zu befragen, um die Jury auszuwählen, die geschworen hat, ihre persönlichen Ansichten beiseite zu lassen und unparteiisch zu beurteilen, ob der voraussichtliche republikanische Präsidentschaftskandidat schuldig ist oder nicht. Zu den Geschworenen gehören ein Vertriebsmitarbeiter, ein Software-Ingenieur, ein Englischlehrer und mehrere Anwälte.