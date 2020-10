No Comment: Wieder große Protestkundgebungen in Bangkok

no comment

Tausende regierungskritische Demonstranten sind in Thailand auf die Straße gegangen. Die Demokratiebewegung, die immer mehr Zulauf gewinnt, fordert den Rücktritt von Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha und umfassende Reformen.

Dabei geht es auch um die Rolle der Monarchie. Das Thema war in dem südostasiatischen Land lange ein Tabu. Das Besondere bei der Kundgebung: König Maha Vajiralongkorn, der die meiste Zeit in Bayern lebt, ist derzeit selbst in Bangkok.