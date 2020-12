no comment

Er ist einer der aktivsten Vulkane der Welt, jetzt ist der Ätna auf Sizilien wieder ausgebrochen. Lava und Asche schossen am Südhang in die Luft.

Der Ausbruch begann am späten Sonntagabend. Für Menschen und die Dörfer am Ätna habe keine Gefahr bestanden, so die Behörden.

Auch der Flughafen im nahegelegenen Catania setzte seinen Betrieb am Montag ohne Beeinträchtigungen fort. Vulkanasche in der Luft kann für Flugzeuge zur Gefahr werden.

In der Region um den Ätna waren zuletzt mehrere Erdbeben registriert worden. Es ist aber unklar, ob die beiden Ereignisse zusammenhängen.