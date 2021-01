Schutz vor Nachahmern: geistiges Eigentum registrieren lassen

In dieser Business-Planet-Folge geht es um geistiges Eigentum (IP). Ein niederländisches Start-up dringt in den chinesischen Markt vor, nachdem es die richtige Beratung zum Schutz seines Produkts erhalten hat.

Wert des geistigen Eigentums

Sein Unternehmen gegen Nachahmer zu schützen, kann den Unterschied zwischen Erfolg und Scheitern ausmachen. Wir zeigen, warum es für Firmen so wichtig ist, ihr geistiges Eigentum (IP) zu schützen. Ein niederländisches Start-up dringt in den chinesischen Markt vor, nachdem es die richtige Beratung zum Schutz seines Produkts erhalten hat.

Die niederländische Firma InMotionVR ist davon überzeugt. Sie hat eine neuartige Behandlungsmethode gegen Muskelschmerzen entwickelt: Physiotherapeuten nutzen ihre Virtual-Reality-Videospiele, um die Muskeln der Patienten zu trainieren. Das Unternehmen kennt den Wert seines geistigen Eigentums. Man hat es bereits in Europa geschützt. Aber das Start-up will auch nach China expandieren. Dafür hat es sich mit einem von der EU finanzierten Service namens China IP SME Helpdesk in Verbindung gesetzt.

inMotionVR-Geschäftsführer Gert-Jan Brok euronews

"Wir wurden von einem Partner aus Hongkong kontaktiert und da wir keine Erfahrung auf dem chinesischen Markt hatten, wurden wir mit dem Helpdesk in Verbindung gebracht", erzählt der inMotionVR-Geschäftsführer Gert-Jan Brok. "Das hat uns geholfen, in diesem Markt Fuß zu fassen. Uns wurde klar, was wir tun müssen. Es gab eine Menge kostenloser Ratschläge, was uns Zeit und Geld gespart hat, Außerdem half man uns, den Eintritt in den chinesischen Markt zu beschleunigen."

Zu wenig Unternehmen schützen ihre immateriellen Werte

Schätzungen zufolge werden bis zu 45 Prozent des EU-BIP von Industrien erwirtschaftet, die auf geistigem Eigentum basieren. Unternehmen, die ihre IP-Rechte schützen, haben zudem rund 30 Prozent höhere Umsätze. Trotzdem schützen weniger als 10 Prozent der KMU ihre immateriellen Werte.

Das von der EU finanzierte China IP SME Helpdesk bietet eine kostenlose und vertrauliche Erstberatung für europäische KMUs, um geistiges Eigentum besser zu verstehen. Neben China hat die EU vier weitere IP-Helpdesks für Europa, Südostasien, Lateinamerika und Indien.

Die Europäische Kommission stellte vor Kurzem einen neuen Aktionsplan für geistiges Eigentum vor. Damit will man insbesondere den Mittelstand unterstützen, damit kleine und mittlere Unternehmen das Beste aus ihren kreativen Ideen und Erfindungen machen können.

Business Planet ©

Jim Stoopman arbeitet für das China IP SME Helpdesk. Im Gespräch mit Business Planet erklärt er, wie der kostenlose Service Unternehmen hilft, ihr Vermögen zu schützen.



Was genau bietet der China IP SME Helpdesk und wie unterstützen Sie kleine und mittlere Unternehmen (KMU)?

Der China IP SME Helpdesk ist ein Service, der eine kostenlose und vertrauliche Erstberatung für europäische KMU bietet. Wir sehen oft, dass KMU geistiges Eigentum als sehr komplex, teuer und mit juristischem Jargon beladen betrachten. Wir versuchen, den Unternehmen einen Zugang zu ihren immateriellen Werten zu vermitteln und wie wichtig ihr geistiges Eigentum für ihr Produkt und für Geschäfte in und mit China ist. Wir bieten Schulungen an, wir haben eine Helpline und auf unserer Website findet man einer Menge kostenloser Informationen. Außerdem decken wir nicht nur das chinesische Festland ab, sondern auch Taiwan, Hongkong und Macao - das sind Märkte, in denen ein anderes Rechtssystem für den Schutz geistiger Eigentumsrechte gilt.

China ist ein kniffliger Markt, er ist berüchtigt für Nachahmer und Schutzrechtsverletzungen. Wie helfen Sie Unternehmen, ihre Rechte durchzusetzen?

Zunächst einmal ist es unglaublich wichtig, dass man seine Rechte in einem Drittmarkt, in diesem Fall in China, registrieren lässt. Oft denken Unternehmen, dass eine Marke, die in irgendeinem europäischen Mitgliedsstaat registriert ist, automatisch in einem Land wie China geschützt ist. Dies ist jedoch nicht der Fall. Geistiges Eigentum wird gebietsbezogen behandelt, d.h. dass Sie das Recht in jedem für Sie relevanten Markt registrieren müssen. Im Falle einer Rechtsverletzung beraten wir europäische Unternehmen über die verschiedenen Durchsetzungs-Möglichkeiten, die es in China gibt, und wir unterstützen beispielsweise auch bei der Sammlung von Beweisen für die Rechtsverletzung, was natürlich hilfreich sein kann, falls Sie Ihren Fall vor Gericht bringen müssen.

Und zum Schluss eine praktische Frage. Wenn ich als Unternehmen mein geistiges Eigentum in China schützen möchte, wie kann ich dann mit Ihnen in Kontakt treten?

Als Unternehmer mit einer Frage zum Thema geistiges Eigentum können Sie uns unter question@china-iprhelpdesk.eu kontaktieren. Sie bekommen innerhalb von drei Werktagen eine Antwort von unserem IP-Business-Berater. Ich würde den Unternehmen auch dringend empfehlen, einen Blick auf unsere Website zu werfen. Dort gibt es eine Menge frei herunterladbarer Informationen. Damit ist man gut informiert, wie sich immaterielle Werte auf ihr Geschäft oder ihr Produkt auswirken.

Schutz des geistigen Eigentums

Geistige Eigentumsrechte schützen die immateriellen Unternehmen-Vermögenswerte und helfen, Schöpfungen und Innovationen zu schützen und zu verwerten.

Die internationalen IP Helpdesks unterstützen europäische KMUs in China, Südostasien, Lateinamerika und neuerdings (ab Dezember 2020) auch in Indien.

Diese mehrsprachigen IP-Helpdesks bieten kostenlose Dienstleistungen an, darunter eine vertrauliche Erstberatung bei der Anmeldung formeller Schutzrechte (wie Patente, Marken oder Designrechte), die Verwaltung von geistigem Eigentum als Unternehmensvermögen, den Umgang mit Schutzrechtsverletzungen sowie die Bereitstellung von Informationen und Schulungen zu verwandten Themen.

Nützliche Links

inMotion VR

Internationale IP SME Helpdesks

China IPR SME Helpdesk

Aktionsplan der Europäischen Kommission für geistiges Eigentum