Bald das 1. Baby für Lena Meyer-Landrut?

Zum Jahresbeginn zeigte sich Sängerin Lena Meyer-Landrut lächelnd mit einem HAPPY-NEW-YEAR-Krönchen. Sie schrieb: "Guten Morgen 2021, ich bin gespannt was du für uns bereithältst. Ich bin gewillt allem was kommt mit Ruhe, Gelassenheit, Nachsicht, Weichheit, Freude, Freiheit, Weitsicht und Liebe zu begegnen. Ich bin sicher, das wird nicht immer gelingen und auch das soll völlig ok sein. Stay soft"

Jetzt berichtet BILD: "Lena Meyer-Landrut ist schwanger". Offenbar wurde die 29-jährige ESC-Gewinnerin des Jahres 2010 beim Einkaufen mit einem Babybauch gesichtet. Auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in Berlin verstaute Lebensgefährte Mark Forster (38) schwere Kisten im Auto, während Lena in Leggings danebenstand.

Die beiden hatten sich als Mitglieder der Jury in der von Sat-1 ausgestrahlten TV-Talentshow "The Voice Kids" kennengelernt und sind laut Medienberichten seit 2019 ein Paar. Lena Meyer-Landrut kommt aus Hannover und arbeitet neben ihrer Musik-Karriere als Model. Mark Forster ist in Kaiserslautern geboren, in der Pfalz aufgewachsen und 2012 mit Songs wie "Auf dem Weg" und "Zu dir (weit weg)" bekannt geworden.

2019 war Lena Meyer-Landrut laut STERN nach ihrer Werbekampagne für H&M wegen der Produktion des Unternehmens in Billiglohnländern bei einigen Fans in die Kritik geraten. Im Bundestagswahlkampf 2017 hatte sie mit dem Slogan "LOVE Raute" die Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstützt - auch weil sich Lena Meyer-Landrut für Frauen in der Politik einsetzen wollte.

Auf den Social-Media-Kanälen von Lena Meyer-Landrut und Mark Forster treten die beiden - bisher - nicht zusammen auf.