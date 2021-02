Russlands Justiz gegen Nawalny - Euronews am Abend am 02.02.

😮 Guten Abend! Eine harte Strafe für Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. Weitere Proteste will die Regierung um jeden Preis verhindern. In vielen Städten in Russland wurde die Sicherheit verstärkt. Am vergangenen Sonntag waren Tausende Protestierende inhaftiert worden.

💉 Der russische Impfstoff Sputnik V ist internationalen Experten zufolge sehr wirksam.

🇦🇹 Österreich lockert behutsam - und das sagen die Leute dazu.

🍽 In Frankreich wollten Gastronomen ihre Restaurants einen Tag lang öffnen - aus Protest.

👮🏼‍♂️ Ein Video, das für Empörung sorgt: Polizei setzt Pfefferspray gegen eine 9-Jährige ein.

🚀🛸 Leben im Lockdown erinnert an die Isolation im Weltall - wie auf dem Weg zum Mond.

⛈ In Izmir sind nach sintflutartigen Regenfällen die Autos weggeschwommen.

⛄️ Und TSCHÜSS - bis morgen!