Extremer Schnee sorgt für extremes Chaos - Euronews am Abend am 08.02.

🙂 Guten Abend!

🌨❄️ Nicht nur in Deutschland: in vielen Teilen Europas sorgt das extreme Winterwetter für extremes Chaos. Und in den kommenden Tagen soll es bis zu minus 30 Grad kalt werden. Brrrh...

🇦🇹 Der neue Corona-Hotspot in Österreich ist Tirol - da soll am liebsten niemand mehr hin. Denn in diesem Bundesland verbreitet sich die südafrikanische Mutante des Coronavirus. Doch in Tirol wie in der ganzen Alpenrepublik gibt es seit diesem Montag Lockerungen.

💉 Ein Mediziner behauptet, er habe "die beste Impfung gegen Covid-19" erfolgreich getestet - an sich selbst und an seiner Familie in der Nähe von Lübeck. Doch jetzt ermittelt die deutsche Justiz.

🇮🇱 Bibi Netanjanhu ist der Korruption angeklagt und vor Gericht erschienen, aber nur kurz.

🔴 Deutschland weist einen russischen Diplomaten aus.

🏡 Das russische Fernsehen RTR hat eine "Nawalny-Villa" bei Freiburg gefilmt - als Antwort auf das Video von "Putins Palast".

💰 Warum hat der Bitcoin ein neues Rekordhoch erreicht?

🐶 Wir wünschen Ihnen gemütliche Stunden mit einigen der beeindruckendsten Bildern aus dem eingeschneiten Leipzig. ☃️